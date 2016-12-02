Стивена Хокинга положили в больницу из-за сильного недомогания

Британский физик Стивен Хокинг был экстренно госпитализирован в Риме после жалоб на сильное недомогание, передает Reuters.

Врачи считают, что серьезной опасности жизни и здоровью ученого нет, но тем не менее будет проведено необходимое обследование.

В ближайшее время Хокинг должен был выступить с лекцией в Папской академии наук Ватикана, и это выступление пока не отменяли в расчете на то, что физик почувствует себя лучшее.

Ранее Хокинг встретился с папой Римским Франциском.