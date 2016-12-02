Нидерланды согласились расследовать возможные кибератаки на банки РФ

Российские власти могут обратиться к правоохранительным органам Нидерландов за помощью в расследовании возможных кибератак на банковскую систему России, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства безопасности и юстиции Нидерландов Карену Темминка.

Представитель ведомства отметила, что голландские власти осведомлены о возможности использования цифровой инфраструктуры страны для организации кибератак по всему миру. «В том случае, если атака произойдет в понедельник, решение о начале расследования должны будут принимать российские власти, — цитирует ТАСС Карену Темминк. — Но при необходимости они всегда могут запросить помощь у голландских следственных органов».

2 декабря ФСБ России сообщила о подготовке на серверах украинской хостинговой компании BlazingFast базы для кибератаки с территории Нидерландов на крупнейшие банки России, включающей массированную рассылку через операторов сотовой связи сообщений о банкротстве и отозвании лицензий у ведущих банков РФ. В BlazingFast заявили, что не получали запрос ФСБ в связи с возможной хакерской атакой из Нидерландов, но готовы предоставить информацию по организатору атак в течение 6 часов. В свою очередь, Минкомсвязи РФ разослало операторам связи инструкции на случай кибератак с описанием действий и порядком обращения в министерство и ФСБ.