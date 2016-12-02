СМИ узнали о влиянии семьи Олланда на его отказ от переизбрания

Действующий президент Франции Франсуа Олланд мог принять решение не избираться на второй срок под давлением своей семьи, сообщает Reuters.

Как стало известно агентству, ближайший круг президента узнал о его решении не участвовать в выборах лишь за несколько часов до официального объявления в четверг, 1 декабря.

В свою очередь, близкий друг Олланда адвокат Пьер Миньяр заявил в интервью газете Le Parisien, что на решение президента отказаться от участия в новой президентской кампании могли повлиять его дети и их мать Сеголен Руаяль.

СМИ отмечают, что Франсуа Олланд стал первым президентом Франции за всю ее послевоенную историю, который отказался идти на перевыборы.

О своем решении он неожиданно объявил в телевизионном обращении к гражданам. По мнению французских изданий, в 2017 году левого Олланда сменит умеренно правый политик Франсуа Фийон, которому приписывают хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

В ноябре экс-президент Франции Николя Саркози после первого тура праймериз правоцентристской партии «Республиканцы» занял третье место по количеству собранных голосов и выбыл из президентской гонки.