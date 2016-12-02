Суд арестовал 9,3 млрд рублей на счетах российской «дочки» IKEA
Краснинский суд Смоленской области арестовал 9,3 млрд рублей на счетах российского представительства IKEA, передает РИА Новости.
Таким образом, суд удовлетворил требования бывшего партнера IKEA в России бизнесмена Константина Пономарева. Ранее, в конце августа 2016 года, Пономарев отсудил у компании «ИКЕА Мос» более полумиллиарда рублей в связи долгом по аренде дизельных генераторов для гипермаркетов IKEA в Санкт-Петербурге, а также расходы по оплате госпошлины.
Ранее «ИКЕА Мос» несколько раз обращалась в суды со встречными исками против Пономарева. По заявлению компании пять раз возбуждались уголовные дела, которые впоследствии закрывали за отсутствием состава преступления.
Конфликт «ИКЕА Мос» с компанией Пономарева начался в 2008 году, когда в Санкт-Петербурге открывались торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас». После того как компания «Ленэнерго» не смогло подключить комплексы к электросетям, «ИКЕА Мос» арендовала у фирмы Пономарева дизельные электростанции. Через некоторое время «ИКЕА Мос» отказалась оплачивать долг за использование электростанций, заподозрив компанию бизнесмена в сговоре с «Ленэнерго».
Между тем, суд встал на сторону бизнесмена и обязали «дочку» IKEA погасить задолженность по аренде оборудования и оплатить судебные расходы.