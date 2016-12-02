Руководство IKEA оспорит арест своих счетов в России

Руководство шведской компании IKEA собирается оспорить решение суда, арестовавшего 9,3 млрд рублей на счетах российского представительства ООО «Икеа Мос (Торговля и Недвижимость)». Об этом сообщает РИА Новости.

Представители компании заявили агентству, что органам власти стоит присмотреться к действиям их оппонентов, так как они похожи на попытку использования незаконных схем для получения денег.

2 декабря стало известно, что Краснинский суд Смоленской области удовлетворил требования бывшего партнера IKEA в России бизнесмена Константина Пономарева и арестовал 9,3 млрд рублей на счетах российского представительства IKEA.

В конце августа 2016 года Краснинский суд уже взыскал с компании IKEA более 507 млн рублей в пользу Пономарева.

В конце октября 2016 года прокуратура отменила постановление следствия в отношении немецкой компании IKEA Einrichtungs GmbH, управляющей активами концерна в Европе о неуплате налогов.

Основанием стало отсутствие в материалах дела сведений о нарушениях российско-немецкого соглашения о двойном налогообложении и достоверные данные о наличии умысла в неуплате налогов компанией-продавцом.