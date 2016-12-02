Почти две тысячи боевиков в городе Хан аш-Ших сдались сирийской армии

Город Хан аш-Ших и его окрестности в районе Дамаска полностью освобождены сирийскими войсками от боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон.

«С 1 декабря 2016 года перешел под полный контроль сирийских властей расположенный в 15 км от Дамаска город Хан аш-Ших и прилегающие к нему 13 населенных пунктов», — сказано в сообщении.

Боевики обстреливали населенные пункты и соседнюю международную трассу, терроризировали население с 2012 года. Заблокированные в этом районе с октября террористы после долгих переговоров согласились сдаться. После этого они выехал с семьями в Идлиб. В ближайшие дни в этот город приедет последняя партия из 100 боевиков и 300 членов их семей.

«В качестве подтверждения своих намерений они сдали правительственным войскам два танка, две БМП, четыре зенитные установки, три ПТУР Dragon (производства США), а также более 400 единиц стрелкового вооружения. В результате с 28 ноября по 1 декабря на предоставленных сирийскими властями автобусах было вывезено из Хан эш-Шиха 3010 человек (1846 боевиков и 1164 членов их семей)», — сообщили агентству в Центре.