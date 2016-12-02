Глава МИД Японии передал Путину послание премьер-министра

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в ходе визита в Москву передал президенту РФ Владимиру Путину послание премьер-министра страны Синдзо Абэ, передает «Интерфакс».

Дипломат выразил надежду, что запланированный в середине декабря визит главы российского государства в Японию будет результативным как с экономической, так и с политической точек зрения.

Во время встречи с Путиным Фумио Кисида отметил, что целью его приезда в Россию является подготовка вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предстоящего визита на высшем уровне. По его словам, такая подготовка необходима, чтобы «достичь результатов визита в широком круге областей, в том числе — в экономической, политической, включая проблему заключения мирного договора».