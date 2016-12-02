Путин вспомнил цитату Мартина Лютера Кинга

Президент Владимир Путин заявил о противоречии в США, отметив, что в период президентства Барака Обамы в стране началась волна полицейского произвола в отношении афроамериканцев. Его слова приводит РИА Новости.

«Автор этих замечательных слов — "У меня есть мечта" — Мартин Лютер Кинг, если бы дожил до времени сегодняшнего, очень бы порадовался, что во главе Соединенных Штатов стоит человек с темным цветом кожи», — заявил Путин.

По словам Путина, общественный деятель «был бы очень огорчен, если бы увидел, что произвол полиции в отношении афроамериканского населения продолжается».

«Жизнь полна противоречий», — заключил Путин.