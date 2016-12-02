Музыкант Дидье Маруани вылетел во Францию

Адвокат Людмила Айвар рассказала, что ее подзащитный Дидье Маруани беспрепятственно вылетел из Москвы. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Сегодня Дидье Маруани без каких-либо препятствий улетел из Москвы во Францию», — сказала она.

Напомним, лидер группы Space и его юрист Игорь Трунов были задержаны полицейскими в отделении Сберанка при передаче им денежной суммы. Они заявили, что должны подписать мировое соглашение по делу о плагиате с Филиппом Киркоровым. Адвокат российского певца утверждает, что задержание произошло после заявления Киркорова в полицию о вымогательстве.

После беседы с полицией Игоря Трунова и лидера французской группы Space Дидье Маруани отпустили, принеся им свои извинения. Людмила Айвар назвала случившееся провокацией адвоката Киркорова Александра Дубровинского.

На пресс-конференции перед отлетом из Москвы Дидье Маруани заявил, что намерен добиться привлечения российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова к ответственности за ложный донос. Павел Трунов подтвердил намерение французского музыканта, заявив, что « по американским законам, Киркоров должен будет заплатить минимум 10 миллионов долларов за плагиат».