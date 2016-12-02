«Нафтогаз Украины» отказал «Укртрансгазу» в закупке оборудования из-за «Турецкого потока»

«Нафтогаз Украины» отказался согласовывать сделку «Укртрансгаза» по закупке оборудования и проведению работ из-за риска реализации газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Правление "Нафтогаз Украины" не согласовало закупку "Укртрансгазом" оборудования и работ у Сумского машиностроительного научно-производственного объединения для реконструкции компрессорных станций "Ананьев", "Заднепровская" и "Южнобугский" на сумму более 4 млрд грн ($155 млн)», — заявили в компании.

Данное оборудование предполагалось использовать для реконструкции КС, задействованных только в транспортировке газа в направлении Турции. Оно не могло использоваться на других компрессорных станциях.