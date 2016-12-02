В Средиземное море вошли два десантных корабля США

ВМС США перебросили два универсальных военных корабля в Средиземное море. Десантный корабль Wasp и десантный транспорт-док Whidbey Island прошли Суэцкий канал, сообщает ведомство.

На кораблях находятся около четырех тысяч военнослужащих, а также штурмовики AV-8B Harrier, конвертопланы MV-22 Osprey и несколько видов вертолетов. Капитан второго ранга Байрон Огден, командующий кораблем Wasp, заявил, что корабли «поддерживать миссию морской безопасности в Средиземном море». Ничего более конкретного он не рассказал.

В сообщении ВМС США сказано, что оба корабля пробудут в Средиземноморье около трех месяцев. Предыдущие три месяца корабли находились около ливийского порта Сирт. Третий десантный корабль, участвовавший в нанесении точечных ударов по Ливии, остался у побережья этой страны.