Роскомнадзор вынес The New Times новое предупреждение

Роскомандзор снова вынес предупреждение редакции и учредителю The New Times. Издание получило его за использование в материале нецензурной лексики. Об этом сообщается на сайте РКН.

Роскомнадзор выявил нарушения в статье «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе». Она была опубликована 21 ноября 2016 года.

Стоит отметить, что статья посвящена пикету против статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. Его провели в Санкт-Петербурге православные священники.

В ведомстве пояснили, что статья 4 закона «О средствах массовой информации», в СМИ запрещает распространять материалы, содержащие мат, и потребовали незамедлительно отредактировать ее.

Отметим, в апреле этого года The New Times оштрафовали на 44 тысячи рублей за то, что в материале о «Правом секторе» (организации, которая признана террористической и запрещена в РФ) не было указано, что она является запрещенной.