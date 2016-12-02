Череповец может первым лишиться статуса моногорода

В случае ежегодного привлечения 50 млрд рублей частных инвесторов и создания около 8 тысяч рабочих мест Череповец первым в России лишится статуса моногорода. Об этом «Известиям» сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Информацию подтвердила заместитель председателя правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Ирина Макеева. Мэр города Юрий Кузин также сообщил, что собирается реализовать в ускоренном режиме программу по благоустройству и модернизации города.

Издание сообщает, что в правительственную программу по сокращению количества моногородов в стране входят 319 муниципальных образований, в которых проживает около 14 млн россиян. Реализация программы предусматривает сокращение их количества в 2018 году до 310, к концу декабря 2025 года — до 285.

Первым из них может стать Череповец.

Зампред правления ВЭБ Ирина Макеева сообщила изданию, что целью программы является уменьшение количества моногородов и перевод их в категорию городов со стабильным социально-экономическим положением.

«В настоящее время проводится анализ социально-экономической ситуации в разных городах для определения тех из них, которые к 2018 году избавятся от приставки «моно». По нашим оценкам, первым таким городом может стать Череповец», — сообщила Макеева.

Она также сообщила, что городу уже выделено 800 млн рублей из федерального бюджета. «Известиям» удалось узнать, что 2 декабря вице-премьер РФ Игорь Шувалов совершит в Череповец рабочую поездку.

Мэр города сообщил изданию, что содействие правительства будет оказано в развитии малого и среднего бизнеса, а также в создании новых предприятий в сфере металлообработки, машиностроения, пищевой промышленности. До конца 2018 года планируется создать 2 тысячи рабочих мест.