Американские конгрессмены запретили Пентагону сотрудничать с Россией

Члены Палаты представителей американского Конгресса одобрили законопроект, предусматривающий финансирование Пентагона на 2017 год при условии запрета на сотрудничества с Россией, передает Reuters.

В заключении профильного комитета нижней палаты Конгресса США говорится, что такое сотрудничество представляется им «необоснованным до тех пор, пока Россия продолжает проявлять агрессию и запугивать партнеров и союзников США в Европе».

Законопроект предусматривает возможность возобновления российско-американского сотрудничества в оборонной сфере только после того, как главы Пентагона и Госдепа заверят Конгресс в прекращении российской «оккупации части территории Украины» и приостановке действий, якобы «угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО».

Кроме того, в законопроекте уточняется, что США продолжают признавать законность статуса военных баз РФ на территории Крыма, размещенных там по соглашению от 1997 года.