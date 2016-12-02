Саудовская Аравия согласилась сократить добычу нефти после беседы с Новаком

Саудовская Аравия согласилась на сделку ОПЕК, которая предполагает сокращение нефтедобычи, после того, как состоялся телефонный разговор между министром энергетики королевства Халида аль-Фалиха и российским министром энергетики Александром Новаком. Это произошло ночью 29 ноября, пишет Bloomberg.

Эр-Рияд пошел на сделку только после того, как Новак пообещал, что Россия также пойдет на сокращение добычи нефти, а не на заморозку.

По итогам телефонных переговоров аль-Фалих провел неформальную встречу с министрами ОПЕК и смог убедить их пойти на сделку.

Кроме того, по сведениям журналистов, решению ОПЕК предшествовал целый ряд неформальных встреч министров, которые нигде и никем не анонсировались. Одновременно министры стран ОПЕК поддерживали контакты, а также вели обсуждение новых идей по соглашению в WhatsApp.

СМИ уже сообщали о том, что именно Россия сыграла решающую роль в решении ОПЕК. Этому поспособствовали переговоры президента Владимира Путина с Ираном и Саудовской Аравией.