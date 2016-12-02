На Охлобыстина на Украине завели уголовное дело за «создание террористической группы»

Представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении российского актера Ивана Охлобыстина по обвинению в «создании террористической группы».

30 ноября Иван Охлобыстин из рук главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко получил паспорт гражданина ДНР.

Этот факт, равно как и обещание актера оказать «помощь пропагандистского характера путем реализации соответствующих кинопроектов», вызвал негативную реакцию украинских властей.

Въезд на Украину Охлобыстину был запрещен еще в 2014 году, однако депутат парламента Украины, советник главы МВД Антон Геращенко, сообщил, что намерен инициировать запрет на въезд актера и в другие иностранные государства.