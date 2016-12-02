Вооруженный налетчик взял заложников в парижской турфирме

Вооруженный мужчина захватил помещение туристического агентства в Париже, взяв в заложники семь человек, пишет британская газета Daily Mirror со ссылкой на источники в правоохранительных органах французской столицы.

К месту происшествия прибыли наряды экстренных служб. Захваченный офис турфирмы расположен на бульваре Массена возле площади Италии в 13-м округе Парижа, в юго-восточной части города. В настоящее время район взят полицией в оцепление.

В парижской префектуре уточнили, что на месте происшествия проводится спецоперация, в которой задействованы сотрудники спецподразделения по борьбе с бандитизмом и захватом заложников.