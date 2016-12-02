В Туве начались поиски упавшего космического корабля «Прогресс МС-04»

Оперативная группа пожарных выехала к месту предполагаемого падения грузового космического корабля «Прогресс МС-04» в Туве. Об этом РИА Новости сообщила представителя МЧС республики Лиуза Севил.

Ранее стало известно, что обломки могли упасть в радиусе 60-80 км от столицы Тувы. МЧС республики пока не получало информации о разрушениях и пострадавших.

Однако жители сообщали, что около 22:00 слышали грохот и видели падение обломков «Прогресса» над гористой местностью. В интернете уже появились видео падения.

1 декабря «Роскосмос» подтвердил потерю космического грузового корабля «Прогресс МС-04» на высоте 190 км над территорией Тувы.

«Прогресс» должен был доставить воздух, продовольствие, материалы для научных исследований. Однако «Роскосмос» заявил, что его потеря не скажется на работе МКС, так как на станции имеются достаточные запасы всего необходимого.