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02 декабря 2016, 15:10
биология дельфины океанология охрана окружающей среды

Шум не дает спать дельфинам на Гавайях

Длиннорылый продельфин у побережья Гаити
Длиннорылый продельфин у побережья Гаити
Julian Tyne/NOAA

Исследователи пришли к выводу, что техногенный шум в водах у побережья Гавайских островов опасен для местных дельфинов, так как лишает их необходимого сна.

Обитающие у островов длиннорылые продельфины (Stenella longirostris) плавают большими стаями. Охотятся они на креветок и кальмаров обычно по ночам, а днем уходят для отдыха на бóльшую глубину в нескольких бухтах у побережья Каилуа-Кона острова Гавайи. Команда исследователей во главе с морским биологом Хизер Хинехан (Heather Heenehan) из Университета Дьюка использовала ряд подводных записывающих устройств, чтобы определить в этих бухтах уровень звуков, создаваемых судовыми двигателями, военными гидролокаторами и другими неприродными источниками. Работая с 2011 по 2013 год, ученые собрали терабайт записей. Они установили, что ночью в море наиболее слышны звуки, издаваемые дельфинами при охоте, а также щелчки морских креветок. А вот днем уровень шума на 45 децибел превышает естественные морские шумы за счет туристических судов, катеров для любителей подводного плавания и военно-морских кораблей.

Соавтор исследования Джулиан Тайн (Julian Tyne) из подразделения по изучению китообразных австралийского Университета Мердока говорит, что подобный шум мешает ежедневному отдыху дельфинов, заставляя их бодрствовать днем. «Дельфины подвергаются воздействию человеческой деятельности более 80% времени, когда они должны отдыхать», – говорит Тайн. При этом дельфины не могут изменить место своего дневного отдыха, так как в этих уединенных бухтах они избегают акул. С увеличением уровня техногенных шумов ученые связывают падение численности местной популяции дельфинов с 2300 в 1990-х годах до 600 сейчас. Итоги исследования опубликованы в журнале Marine Policy.

Исследователи полагают, что шумовое загрязнение попадает под действие закона США 1972 года о защите морских млекопитающих. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) в связи с этим в августе предложило запретить туристам на Гавайских островах плавать рядом с дельфинами и приближаться к ним на 50 ярдов (45,72 метра) или меньше. Представитель Комиссии по морским млекопитающим (Marine Mammal Commission) Питер Томас (Peter Thomas) считает эту меру недостаточной. Он призывает к полному закрытию для посещения туристами рядам бухт на Гавайях. Но против этого возражает Ассоциации океанского туризма Гавайских островов. Ее представители говорят, что подобное решение не может быть принято на основании предложений людей, которые сами не живут на Гавайях, и без учета мнения местных жителей. Дискуссия вокруг мер по защите дельфинов от шума продолжается.

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