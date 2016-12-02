Храм бога ветров скрывался под супермаркетом в Мехико

Ученые из мексиканского Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили под супермаркетом в районе Тлателолко мексиканской столицы храм бога ветров, построенный в XIV века.

Супермаркет был снесен в 2014 году и теперь на его месте ведутся раскопки. В первый сезон были найдены верхняя часть круглой платформы, фрагменты керамики и 20 погребений взрослых, детей и животных. В сезоне 2016 года археологи раскопали всю платформу, которая имеет 11 метров в диаметре и 1,2 метра в высоту. Возраст строения более 650 лет, но оригинальная лепнина по-прежнему сохранилась на большей его части. У восточного входа было обнаружено захоронение в гробнице и еще семь человеческих погребений. В общей сложности археологи нашли восемь полных скелетов (шесть младенцев, две взрослые женщины и один взрослый мужчина) и неполные останки еще семи человек в виде черепов, бедренных, берцовых и плечевых костей.

В гробнице археологи нашли останки новорожденного младенца, кости птиц, обсидиановые наконечники стрел, шипы агавы, природную смолу копал и украшения из камня. Другие предметы, найденные при раскопках, включают курильницы, керамические фигурки обезьян и утиных клювов. Эти атрибуты указывают на бога Эекатля, почитавшегося как податель ветра, приносящего дождь после засухи. Эекатль считался воплощением Кетцалькоатля и изображался с утиным клювом и телом обезьяны. Как и у прочих храмов Эекатля, фасад данного храма обращен к востоку. Всего при раскопах найдено около 43 тысяч артефактов.

После строительства нового торгового центра найденный храм будет сохранен и покрыт стеклянным куполом, через который его будут видеть посетители.