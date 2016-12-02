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02 декабря 2016, 13:50
астрономия планетология

Купить имя звезды станет сложнее

Млечный Путь
Млечный Путь
ESA/Hubble & NASA

Международный астрономический союз (МАС) официально признал 227 имен звезд. В конце прошлого года в результате конкурса Name ExoWorlds МАС присвоил имена 14 звездам и 31 экзопланете. Таким образом МАС пытается провести границу между именами звезд, употребляемыми в повседневной жизни, и буквенно-циферными обозначениями, используемыми при каталогизации и профессиональными астрономами. Мы публикуем комментарий по этому поводу доктора физико-математических наук, заведующего отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрия Виде. Оригинальную версию см. здесь.

В 2006 году Международный астрономический союз (МАС) решил, что после двух с лишним тысяч лет исследования планет астрономическое сообщество наконец созрело для формулирования официального определения термина «планета». В 2016 году, после двух с лишним тысяч лет исследования звёзд, МАС решил, что пора наконец формализовать список их имён. Мотивация пришла извне, точнее, из мира экзопланет. Количество внесолнечных планетных систем измеряется уже тысячами, и людям по многовековой географической традиции, конечно, хочется присвоить новооткрытым местам какие-то названия. Начался спонтанный процесс именования экзомиров; и возник риск настолько сильного закрепления «временных» и «неофициальных» имён, что отменить или поменять их будет практически невозможно. Поэтому в 2014 году МАС взял дело именования экзопланет в свои руки и организовал международный конкурс Name ExoWorlds, в рамках которого были выбраны имена для 31 экзопланета. Попутно имена получили и 14 звёзд, вокруг которых обращаются некоторые из свежепоименованных планет. Это были первые официальные звёздные имена; до этого МАС старался дистанцироваться от присвоения имён звёздам. Но при этом возникла странная ситуация: в одном списке оказались и звёзды с официальными, но пока что крайне малоизвестными именами, и всем известные, но совершенно неофициальные Фомальгаут с Поллуксом.

Сказав «Б», нужно было сказать и «А», и в 2016 году МАС одобрил создание Рабочей группы по именам звёзд, работа которой привела к созданию первого официального каталога звёздных имён, включающего в себя 227 звёзд (в том числе 14 звёзд из списка Name ExoWorlds). Помимо желания упорядочить процесс, создание каталога преследует ещё две цели: во-первых, упорядочить латинское написание названий звёзд, во-вторых, выбрать наиболее употребительное имя в тех случаях, когда их у звезды несколько. Кроме того, наличие каталога и правил присвоения имён звёздам позволит и в будущем привлекать внимание общественности к астрономии: конкурс Name ExoWorlds наверняка не последний.

Нельзя не отметить с удовольствием, что появление формальной процедуры усложнит жизнь конторам, которые уже много лет торгуют звёздными именами. Их успех в значительной степени базировался на нежелании МАС взять процесс в свои руки. Теперь появились-таки официальный каталог и правила попадания в него, на что можно будет указывать всем желающим назвать звезду «Дуся» или «Промтехстройналадка».

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