Два брата под Псковом забросали горючей смесью полицейских

В городе Великие Луки под Псковом двое братьев забросали приехавших к ним полицейских зажигательной смесью. Один из братьев погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК по Псковской области Антона Доброхотова

Он рассказал, что сотрудники правоохранительной службы приехали по вызову соседей, сообщивших о неприятном запахе в одной из квартир многоэтажного дома.

«Когда на место приехали полицейские и сотрудники МЧС, из квартиры полетели бутылки с горючей жидкостью и другие предметы. В дальнейшем произошло возгорание в самой квартире», — сообщил Доброхотов.

После того, как было отключено газо- и электроснабжение, полицейским удалось попасть в забаррикадированную квартиру, где были обнаружены два брата, один из которых умер. Оба были в противогазах. Причина гибели одного из братьев в настоящее время устанавливается.

Соседи сообщили, что мужчины проживали с матерью, но долгое время, возможно, несколько лет, почти не входили из дома.

Полицейские сообщили, что квартира «под потолок» забита мусором, который придется разобрать, чтобы обнаружить мать нападавших.