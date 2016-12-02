Американский телеканал транслировал послание Путина Федеральному Собранию

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию было показано в эфире американским телеканалом C-SPAN. Запись выступления опубликована на сайте канала.

Выступление Путина вышло в эфир перед прямой трансляцией митинга избранного президента США Дональда Трампа, состоявшегося в Цинциннати в рамках «победного тура» по американским штатам.

Частный некоммерческий телеканал C-SPAN транслирует политические мероприятия без рекламы. Например, заседание Конгресса США, выступления президента США и американских, канадских, австралийских и английских высокопоставленных чиновников. Телеканал представляет зрителям «нефильтрованную информацию о политике и правительстве».

В аннотации к выступлению Путина на телеканале сказано, что российский лидер, в частности, заявил, что Россия никогда не ищет врагов, и подчеркнул, что российско-американское сотрудничество представляет интерес для всего мира.

Как сообщает «Газета.ru», канал входит в базовый пакет всех кабельных сетей США.