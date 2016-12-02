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02 декабря 2016, 16:46
Владимир Мединский Владимир Путин культура Омск театр

Путину поручил найти отменивших рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» в Омске

Киноверсия рок-оперы "Иисус Христос - суперзвеза", 1973 год.
Киноверсия рок-оперы "Иисус Христос - суперзвеза", 1973 год.
http://pesnia-perevod.ru/

Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству и президентского Совета по русскому языку поручил главе Минкульта Владимиру Мединскому разобраться с ситуацией, возникшей вокруг отмены в Омске рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Об этом сообщает «Интерфакс».

Вопрос отмены выставок и спектаклей поднял на заседании художественный руководитель «Государственного театра наций» Евгений Миронов. «Этому спектаклю уже около 30 или 40 лет, он успешно идет в мире и успешно идет в Москве, например в театре Моссовета. Поскольку мы боимся цепной реакции, когда такое случается в маленьких городах, это очень быстро может распространяться. И такие действия могут привести, что иногда получаются очень глупые вещи», — сказал Миронов.

Он подчеркнул, что спектакль в Омске запретили власти, на что Путин поинтересовался, какие именно. «Власти какие-то абстрактные или конкретные? Есть власти, представленные конкретными людьми. Вот, министр здесь. Владимир Ростиславович, вы запретили?» — спросил Путин у Мединского. Глава Минкульта на это ответил, что выяснит, кому принадлежало это решение.

Евгений Миронов также сообщил, что некие «доброжелатели» советовали ему исключить из репертуара «Театра наций» спектакль «Сказки Пушкина». Он также пообещал подготовить список нарушений, коснувшихся выставок и театров в последнее время.

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» была отменена городским музыкальным театром Омска после обращения местных православных активистов общественного движения «Семья, любовь, отечество» в мэрию города. Они назвали рок-оперу «кощунством» и потребовали ее запретить.

31 октября стало известно, что на имя губернатора Тюменской области и в местную филармонию поступило письмо от жителей Тюмени с просьбой отменить показ рок-оперы. Они заявляли, что это произведение создает ложное представление о божественной сути Иисуса Христа.

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