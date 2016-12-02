СМИ узнали о выделении регионам бюджетных кредитов на 200 млрд рублей

Объем «дешевых» бюджетных кредитов для депрессивных регионов РФ может увеличиться на 200 млрд рублей, пишет в пятницу РБК со ссылкой на источники.

Как стало известно, в ближайшие два года власти готовы прокредитовать дефицитные регионы на 400 млрд рублей. В частности, в 2017 году на предоставление регионам «дешевых» кредитов будет предусмотрено 200 млрд рублей и еще столько же - в 2018 году.

При этом один из источников РБК считает, что увеличение объема бюджетных кредитов регионам в 2017 году может дойти и до 250 млрд рублей.

Отмечается, что поправку об увеличении бюджетных кредитов регионам предложит руководство партии «Единая Россия» во главе с секретарем генерального совета партии Сергеем Неверовым.

Бюджетные кредиты предоставляются по минимальной ставке в 0,1%, но все же становятся долгом региона и подлежат возврату.

В середине ноября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что власти собираются постепенно сокращать объемы бюджетных кредитов регионам из-за снижения процентных ставок на рынке и появления более дешевых рыночных кредитов. Ранее Силуанов сообщил, что долг регионов достиг 2,5 трлн рублей.