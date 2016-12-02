Росберг ушел из «Формулы-1» после первой победы в чемпионате мира

Немецкий автогонщик Нико Росберг, который в ноябре 2016 года впервые стал чемпионом в классе «Формула-1», объявил о завершении карьеры, сообщает издание Autosport.

«Это трудно объяснить, но с того момента, как я начал заниматься гонками в шестилетнем возрасте, у меня была ясная мечта — стать чемпионом мира в „Формуле-1“. Сейчас я этого добился», — заявил Росберг на гала-вечере в Вене, посвященном окончанию сезона в Монако. «Теперь я хочу воспользоваться моментом и объявить, что я решил завершить карьеру», — добавил гонщик.

Он отметил, что его путь к чемпионскому титулу занял 25 лет, и победа была бы невозможна без помощи команды, болельщиков, друзей и семьи.

27 ноября пилот команды Mercedes GP AMG Нико Росберг впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1». Немец финишировал вторым в Гран-при Абу-Даби, однако набрал наибольшее количество очков по итогам чемпионата, состоявшего из 21 этапа.

Ранее, в мае, президент РФ Владимир Путин лично поздравил Нико Росберга с победой в Гран-при России в классе «Формула-1». Российский лидер вручил немецкому гонщику кубок турнира.