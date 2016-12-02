Посольство подтвердило гражданство РФ подозреваемого в убийстве приемных родителей в США

В посольстве России в США подтвердили, что подросток, подозреваемый в убийстве приемных родителей в штате в Техас, является гражданином РФ, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства Николая Ланохина.

«Он приехал из Пермской области в США в 2005 году и был сразу поставлен на консульский учет. Но поскольку он постоянно проживает в Кроули (Техас), дальнейшую информацию о его судьбе будет предоставлять наше консульство в Хьюстоне», — цитирует агентство слова источника.

Представитель посольства также сообщил, что дипмиссия окажет подростку правовую помощь.

В пятницу издание Dallas News сообщило, что 17-летний подросток из России, усыновленный американской парой, мог убить своих приемных родителей во время семейной ссоры. Когда полицейские прибыли, чтобы проверить информацию об убийстве, подросток забаррикадировался на втором этаже и отказался добровольно сдаваться. Для его задержания полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.