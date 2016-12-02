Путин отказался освободить украинца Сенцова по просьбе Сокурова

Владимир Путин заявил, что для освобождения осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова должны «созреть» определенные условия, сообщает РИА Новости.

Президент напомнил, что Олег Сенцов был осужден в России не за творчество, а за свою террористическую деятельность, что было доказано следствием и судом. «Мы должны исходить из того, что мы живем в правовом государстве, и вопросы такого рода, конечно, должны решаться судебной системой», — сказал Владимир Путин на совместном заседании президентских советов по культуре и искусству и по русскому языку.

Он добавил, что «решение суда состоялось" и "есть определенные правила и нормы, которыми мы можем воспользоваться, но для этого нужно, чтобы "созрели" соответствующие условия».

Этими словами президент ответил на просьбу кинорежиссера Александра Сокурова освободить из тюрьмы Сенцова. Сокуров, вступив в диалог с президентом, отметил, что Сенцов, возможно, не смог понять «сложности и хитросплетения политического момента».

«Дело совершенно не в его позиции, дело совершенно не в том, что он думает по поводу событий, которые произошли в Крыму. Дело в его намерениях и в подготовке противоправных действий, в результате которых могли пострадать наши с вами граждане», — ответил ему Путин.

«Но, тем не менее, спасибо, что вы обратили на это внимание. Знаю, что это вопрос чувствительный, и буду иметь его в виду», — добавил президент.

В августе 2015 года гражданин Украины Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Кроме того, 10 лет колонии получил сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела — Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев — получили по семь лет заключения.