В Краснодарском крае задержан оператор «Дождя»

Неподалеку от поселка Кабардинка Краснодарского края сотрудники частного охранного предприятия задержали внештатного журналиста «Дождя» Сергея Петров вместе с экологом Дмитрием Шевченко и несколькими активистами «Экологической вахты по Северному Кавказу». Об этом сообщает телеканал со ссылкой на жену Петрова Елену Коваленко.

Петров сопровождал активистов, которые утверждают, что нашли в Кабардинке дачу бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют «личным поваром» Владимира Путина.

О задержании Петрова стало известно около 17:00. В настоящее время чоповцы удалили информацию с флеш-накопителей журналиста. Как пояснила супруга Петрова, ни он, ни активисты нее проникали за забор предполагаемой дачи Пригожина и были задержаны на территории лесничества.

В настоящее время сотрудники МВД выехали в Кабардинку для выяснения всех обстоятельств.