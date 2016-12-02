СМИ узнали о нехватке 13 млрд рублей на постройку ВПП-3 в Шереметьево

Начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолий Пчелин сообщил, что при строительстве третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Шереметьево «появились дополнительные расходы». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Источники издания рассказали, что дефицит средств составляет 13 млрд рублей. На реконструкцию и строительство федеральных объектов Шереметьево не хватает еще 6 млрд рублей.

В Минэкономразвития заявили, что не знают о дефиците средств для аэропорта. Однако изданию стало известно, что после заключения Главгосэкспертизы начнется поиск дополнительных источников финансирования. В Росавиации сообщили, что понимают, где можно найти средства, и не видят «неразрешимых проблем».

Ранее глава совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) Александр Пономаренко допускал строительство ВПП в Шереметьево в «усеченном варианте», если не будет допфинансирования. В этом случае один из ключевых объектов под чемпионат мира по футболу 2018 года может утратить магистральную и одну рулежную дорожки, что снизит пропускную способность аэропорта.

Представитель МАШ Анна Захаренкова рассказал «Коммерсанту», что в ответ на просьбу о помощи в выполнении проекта в Минтрансе посоветовал обратиться в Росавиацию.

Напомним, в мае 2015 года строительство третьей ВПП в Шереметьево было полностью остановлено.

Причиной для приостановки работ стало «очевидно недопустимое и ненадлежащее отношение» подрядных организаций к своим обязательствам.