02 декабря 2016, 11:59
СМИ сообщили о завершении Шнуровым карьеры музыканта
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил дату последнего шоу коллектива в 2016 году в своем Instagram.
Он написал: «В этом году мы отыграли больше 100 концертов. Наше последнее публичное выступление 2016 состоится в Москве в ВТБ арене 3 декабря. Финальный аккорд обещает быть мощным. До новых встреч!».
В этом году мы отыграли больше 100 концертов. Наше последнее публичное выступление 2016 состоится в Москве в ВТБ арене 3 декабря. Финальный аккорд обещает быть мощным. До новых встреч! @leningrad_on
Видео опубликовано Shnurov Sergey (@shnurovs) Ноя 30 2016 в 4:32 PST
Впоследствии СМИ и пользователи решили, что музыкант объявил о завершении карьеры. Однако эта информация не нашла подтверждения.
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