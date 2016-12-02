Силуанов назвал неприемлемыми условия Киева по погашению долга

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что его ведомство выступает против урегулирования долгового спора с Украиной на предложенных Киевом условиях, передает ТАСС.

Антон Силуанов подчеркнул, что Москва выступает за любые конструктивные контакты с украинской стороной. Однако, по его словам, «если позиция Украины будет заключаться в том что, как и прежде, берите условия коммерческих кредиторов — для нас это неприемлемо».

Министр подчеркнул, что при изменении позиции Киева он готов встречаться и контактировать с украинскими коллегами. До сих пор, отметил министр, предложений обсудить выплату долга ему не поступало.

Ранее Антон Силуанов называл основанием для переговоров с Украиной по долгу в 3 млрд долларов перед Россией признание этого займа суверенным. В конце сентября Украина согласилась на досудебные переговоры с Россией по долгу.