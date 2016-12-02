Госдума досрочно прекратила полномочия одного из самых состоятельных депутатов

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата-единоросса Александра Скоробогатько, который считался одним из самых богатых российских парламентариев, передает РИА Новости.

В конце ноября Александр Скоробогатько лично написал заявление об отказе от мандата. СМИ предположили, что такое решение связано со стремлением депутата вернуться в бизнес.

В свою очередь, его однопартиец Андрей Исаев сообщил, что конкретной кандидатуры на место Скоробогатько сейчас нет. По его словам, распределение освободившегося мандата решит партия.

Александр Скоробогатько, который занимает 40-е место в рейтинге Forbes «Богатейшие люди России» с состоянием в 2,3 млрд долларов, был избран в парламент по федеральному списку «Единой России». Согласно данным Центризбиркома, в 2015 году депутат заработал 745,1 миллиона рублей. В числе источников дохода отмечены, в частности, аппарат Госдумы и банк ВТБ 24. Скоробогатько также владеет земельным участком и квартирой в Подмосковье.