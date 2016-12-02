Парламенту Южной Кореи предложили начать импичмент президента

Три оппозиционные южнокорейские партии внести в парламент страны проект резолюции о начале процедуры импичмента в отношении президента Пак Кын Хе, передает агентство Yonhap.

Под документом стоят подписи 171 депутата. Ранее стало известно, что южнокорейская оппозиция намерена организовать голосование по поводу объявления импичмента президенту и провести его 9 декабря.

Срок президентства Пак Кын Хе истекает в феврале 2018 года. В конце ноября она публично заявила о своей готовности уйти в отставку, если парламент страны максимально упростит процедуру досрочной передачи власти.

В конце октября в Южной Корее состоялись митинги с требованием отставки главы государства, причем на один из них вышли около 100 тысяч человек. Поводом послужила новость о том, что Пак Кын Хе управляет страной при активном вмешательстве своей подруги Цой Сун Силь, обвиняемой в принуждении корпораций к многомиллионным пожертвованиям в некоммерческие фонды.

Пак Кын Хе отвергла обвинения в причастности к коррупционному скандалу, но призналась в неспособности сдерживать и контролировать своих ближайших соратников.