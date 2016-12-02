Падение «Прогресса» могла вызвать халатная сборка ступени

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-04» мог упасть из-за халатности при сборке двигателя третьей ступени «Союз-У». Об этом сообщает РИА Новости.

Неполадки в работе двигателя РД-0110 ракеты-носителя назвал возможной причиной падения космического грузовика источник в отрасли.

«Вероятнее всего, по итогам расследования госкомиссия в очередной раз будет вынуждена констатировать выявленный факт некачественной сборки двигателя РД-0110, а стендовое моделирование, которое будет проведено после анализа имеющейся телеметрии покажет, какой именно компонент двигательной установки был сделан с нарушениями», — пояснил он.

По его словам, данный инцидент может спровоцировать новые кадровые перестановки в отрасли. Кроме того, возникнет необходимость сменить все готовые двигатели, в том числе, уже установленные на ракеты-носители типа «Союз-У». Так, их нужно будет снять, доставить на предприятие, повторно протестировать и устранить возможные недочеты при сборке. Это, в свою очередь, сдвинет сроки намеченных запусков.

Отметим, что двигатель РД-0110 разработало воронежское КБ Химавтоматики.

Ранее сообщалось, что оперативная группа пожарных в Туве выехала к месту предполагаемого падения грузового космического корабля.