Саакашвили открыл сбор средств на создание собственной партии на Украине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирает деньги на создание новой украинской партии «Рух новых сил». Об этом политик написал в своем Facebook.

«Мы хотим с самого начала строить честные взаимоотношения с государством и объявляем о начале сбора средств на развитие "Рух ("движение" в переводе с украинского, прим. "Полит.ру") новых сил" и реализацию наших амбициозных планов по превращению Украины в сверхдержаву», — написал бывший одесский губернатор.

Он отметил, что цель партии — создание в стране нового, независимого от власти политического класса, в котором не будет «главных и назначенных, проплаченных и своих». Саакашвили также подчеркнул, что он и его сторонники намерены отстранить олигархов от принятия важных для народа решений.

Всех желающих он призвал перевести деньги (от 100 до 1000 гривен) через специально созданный сайт.

Ранее в беседе с «Полит.ру» вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий» Георгий Чижов высказал мнение, что украинская партия Михаила Саакашвили может иметь успех. Чижов отмечал, что бывший президент Грузии достаточно прямо озвучил свою ближайшую тактическую задачу, однако судить о его стратегических целях пока сложно.