В Приморье за жителями будут следить в соцсетях

В Приморском крае с 2017 года запускается система мониторинга межнациональных отношений. Она будет работать в интернете, передает The Vladi-room.ru.

Система предназначена для урегулирования межнациональных конфликтов, сообщили создатели. Она стартует в феврале.

Программа будет работать с социальными сетями и с онлайн-СМИ.

Разработчики рассказали об алгоритме работы: если в статье было упомянуто о том, что муж и жена являются представителями разных национальностей, и это спровоцировало бурное обсуждение в комментариях, то система позволит «решить конфликт до его появления». Однако методы разрешения подобных конфликтов пока не раскрываются.