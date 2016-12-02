СМИ рассказали об убийстве подростком из РФ приемных родителей в США

Подросток из России, усыновленный американской парой, мог убить своих приемных родителей во время ссоры. Об этом пишет Dallas News.

В полицию поступило анонимное сообщение о том, что 17-летний Карл Эдвард Брюэр во время употребления марихуаны признался в убийстве своих приемных родителей. Полицейские прибыли на место событий и нашли в доме тела Мэри Брюэр и ее супруга Троя. Подросток забаррикадировался на втором этаже дома. Его нейтрализовали с помощью слезоточивого газа.

По итогам допроса подозреваемого выяснилось, что, к сожалению, этот трагический инцидент произошел в результате семейной ссоры, — отметили в полиции.

Отмечается, что незадолго до убийства мать Карла писала заявление в полицию о пропаже из дома двух пистолетов.

Семейная пара приняла на воспитание еще двоих детей из России. Полиция уже не в первый раз выезжала по данному адресу из-за сообщений о ссорах.