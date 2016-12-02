Трамп назначил министра обороны США

Избранный президент Дональд Трамп подтвердил свое решение назначить на пост министра обороны США генерала Корпуса морской пехоты США в отставке Джеймса Маттиса. Об этом сообщает The Washington Post.

Отставной генерал, получивший прозвище «Бешеный пес», является давним противником «политического ислама», который считает главной угрозой безопасности США. 66-летний Маттис прослужил в морской пехоте 41 год, с 2013 года был приглашенным сотрудником Гуверовского университета. Он считается одним из самых влиятельных военных лидеров своего поколения, и сторонником ужесточения политики США в отношении Ирана.

По законам США, главой Пентагона не может стать человек, предыдущие семь лет служивший в армии. Этот срок для Маттиса еще не закончился, поэтому Конгресс США должен будет сначала одобрить его кандидатуру. Исключение было сделано один раз в 1950 году, для генерала Джорджа Маршалла.

О своем желании назначить Джеймса Маттиса главой Пентагона Дональд Трамп сообщил еще 20 ноября.