Трамп пообещал прекратить политику «свержения режимов»

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет проводить политику «свержения режимов» в других государствах. Об этом он рассказал на встрече со своими сторонниками на митинге в городе Цинциннати (штат Огайо), сообщает РИА Новости.

«Мы не будем свергать режимы и правительства. Помните шесть триллионов долларов на Ближнем Востоке? Наша цель — стабильность, а не хаос. Потому что мы хотим восстановить нашу страну — самое время!» — заявил Трамп.

Он сообщил, что его правительство будет искать общие интересы и стремиться к «новой эре мира, понимания и доброй воли».

Трамп подтвердил, что собирается придерживаться на Ближнем Востоке совсем иного курса, нежели предыдущее правительство.

«Согласно последним подсчетам, мы потратили на Ближнем Востоке по состоянию на текущую неделю 6 трлн долларов. А Ближний Восток сегодня находится в гораздо худшем состоянии, чем когда бы то ни было. Очень быстро вы увидите изменения», — еще раз подчеркнул Трамп.