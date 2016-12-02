Турецкий парламент ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»

Парламент Турции официально ратифицировал соглашение с Россией по реализации строительства газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА Новости.

Документ поддержали 210 депутатов. Семь парламентариев высказались против ратификации, и шестеро воздержались.

Теперь закон о прокладке газопровода предстоит подписать президенту Турции Реджепу Эрдогану. Впоследствии он будет опубликован в официальном издании Resmi gazete и вступит в силу.

Отметим, межправительственное соглашение о строительстве «Турецкого потока» было подписано между РФ и Турцией 10 октября. Согласно проекту, будут проложены две нитки магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая.