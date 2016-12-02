Минобороны подтвердило отсутствие гумпомощи ООН в освобожденных районах Алеппо

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что гуманитарная помощь ООН в освобожденные от боевиков восточные районы Алеппо не поступает. Об этом сообщает ТАСС.

Конашенков подчеркнул, что после зачистки районов от боевиков организация перестала ее предлагать. Он также опроверг заявление генсека ООН в Сирии по гуманитарным вопросам Яна Эгеланна о том, что РФ и Сирия отклонили запрос на введение гумпаузы.

«После освобождения правительственными войсками более 40% восточных кварталов города, где проживают около 90 тысяч жителей, все предложения о доставке гумпомощи в Алеппо прекратились. К сожалению, в освобожденных районах восточного Алеппо гуманитарной помощи ООН нет. Нам неизвестно, о каких именно 27-30 тысячах жителей города, якобы ее получающих, заявлял агентству Reuters Эгеланн», — сообщил представитель Минобороны.

Конашенков предложил Эгеланну от голословных заявлений перейти к реальным действиям, напомнив, что сотрудники российского Центра примирения ежедневно доставляют в Алеппо тонны продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.

Напомним, 30 ноября Игорь Конашенков заявил, что ООН и США не оказывают помощь жителям освобожденных районов Алеппо, однако требовали пропустить в Алеппо гумконвои в ту часть города, которую контролировали боевики.

1 декабря в Сирию вылетели 75 врачей отряда «Центроспас» и аэромобильный госпиталь МЧС России. Госпиталь развернут вблизи Алеппо.