Алишер Усманов впервые включен в список богатейших людей Швейцарии

Миллиардер Алишер Усманов, который в октябре 2016 года перестал быть налоговым резидентом России, впервые внесен в список богатых жителей Швейцарии, составленный деловым журналом Bilan. Об этом сообщает российское издание Republic со ссылкой на бумажную версию журнала.

В рейтинге 300 самых богатых людей Швейцарии основатель и основной акционер USM Holdings Усманов занял 9-е место. Его состояние Bilan оценил в 12–13 млрд франков (11,8–12,8 млрд долларов). Составители списка отметили, что Усманов, в настоящее время проживающий в кантоне Во, является самым богатым среди новичков рейтинга.

Следом за Усмановым в списке расположился другой российский миллиардер — председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. За год его состояние, по оценке Bilan, выросло на 4 млрд франков и составило 12 млрд швейцарских франков (11,8 млрд долларов).

Во главе рейтинга Bilan в 2016 году оказалась семья основателя сети магазинов мебели IKEA шведа Ингвара Кампрада. Его состояние журнал оценил в 45 млрд франков (44,3 млрд долларов.