Порошенко назвал целью войны на Украине «похороны» СССР

Украинский лидер Петр Порошенко, выступая на форуме по случаю 25-летию признания Польшей независимости Украины, заявил, что Советский Союз до сих пор жив, передает «Интерфакс».

Таким образом Порошенко прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о том, что СССР умер 25 лет назад в Беловежской пуще.

«Не верьте. Советский Союз не в документе и не в Беловежской пуще. Советский Союз в головах. И в этом смысле СССР до сих пор не похоронен, и Украина сейчас воюет, чтобы похоронить Советский Союз», — заявил украинский лидер.

По его словам, за прошедшие 25 лет Украина укрепилась в желании уйти от своего положения в роли советской республики. «Старые и новые версии советского колониального прошлого — это точно не для нас. Для нас — это объединенная Европа», — пояснил свою точку зрения Порошенко.