Путин предложил упростить получение паспорта выходцам из СССР

Президент Владимир Путин считает, что необходимо упростить процедуру регистрации в РФ или получения российского гражданства, в особенности, для граждан бывших республик Советского Союза. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, правительство должно заняться тем, чтобы эти вопросы оказались «максимально разбюрокрачены». Однако президент заметил, что «не так просто этого добиться, имея в виду, что здесь очень много составляющих, связанных с обеспечением безопасности».

Путин согласился со словами режиссера Александра Сокурова, заметив, что послабления могут касаться, к примеру, людей творческих профессий.

Президент отметил, что в России и в США, «примерно равное количество людей, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, - это свыше 10 млн человек».

«И мы, безусловно, должны это иметь в виду, поскольку это вызывает законные озабоченности и раздражение у населения, особенно в крупных городах. И это связано с необходимость наведения порядка», - заявил глава государства.

Путин отметил, что в России отменена прописка, однако выразил уверенность, что «какое-то регулирование должно быть».