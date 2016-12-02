Путин поблагодарил Вербицкую за исправление ошибок в произношении

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Российской академии образования (РАО) Людмилу Вербицкую за помощь в овладении правильным произношением русских слов, сообщает РИА Новости.

«Хотел бы поблагодарить Людмилу Алексеевну. Она по моей просьбе меня постоянно поправляет и помогает мне совершенствовать свои знания русского языка. Она заметила, что нужно говорить не собрАлись, а собралИсь. Полагаю, что мы все сегодня недаром здесь собрались», — иронично заметил президент.

Как напоминает РИА Новости, год назад на заседании Госсовета по образованию Владимир Путин признался, что для консультаций по русскому языку всегда обращается к Людмиле Вербицкой, а в срочных случаях совещается с ней по телефону даже с борта самолета.

Людмила Вербицкая является членом Совета при президенте по русскому языку, членом Совета при президенте по реализации приоритетных национальных проектов, а также членом Экспертного совета при Управлении президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан.