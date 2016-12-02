Корабль из РФ сел на мель в Мраморном море

Возле стамбульского района Картал в проливе Босфор из-за сильного бокового ветра сел на мель российский корабль «Волгодон-203», пишет турецкая газета Sabah.

Ветром, который дул в проливе на протяжении всего дня, судно снесло на мелководье, и оно оказалось в непосредственной близости от берега.

К месту происшествия прибыли отряды службы спасения, сотрудники которой приступили к эвакуации экипажа на берег. Ситуацию усугубляют погодные условия: у побережья Стамбула идет град, зафиксированы сильные порывы ветра.

В Генконсульстве РФ в Турции сообщили, что жизням моряков ничто не угрожает. «Все службы работают в штатном режиме, ситуация под контролем», — заверил представитель российской дипломатической миссии, добавив, что она находится в контакте с береговой охраной Турции.