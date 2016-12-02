В Думу внесли законопроект о снижении возрастного ограничения на выборах

Члены фракции ЛДПР внесли в Государственную думу РФ законопроект, разрешающий гражданам голосовать с 16 лет, сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ был подготовлен самыми молодыми депутатами седьмого созыва Госдумы — Василием Власовым (21 год) и Борисом Чернышовым (25 лет). Действующее законодательство разрешает россиянам голосовать с 18 лет.

«Подобный опыт опробован в таких зарубежных странах как: Куба, Бразилия, Никарагуа и других. Если говорить о последних значимых событиях, то, например, для участия в референдуме о независимости Шотландии возрастной ценз был снижен с 18 до 16 лет», — подчеркивают парламентарии.

По их словам, одной из целей законопроекта является «деболотизация» и «демайданизация» молодежи. «Предоставление реальных механизмов формирования властных институтов, закрывая им тем самым неконструктивный путь протестной "уличной" активности», — отмечают авторы законопроекта.

Они также считают, что понижение возрастного ценза позволит увеличить явку на выборах. Кроме того, депутаты отмечают, что в настоящее время граждане России могут войти некоторые другие права с 16 лет, например, заключить брак при уважительных причинах.

Добавим, что ранее российское правительство и депутаты Госдумы отказались поддерживать инициативу членов ЛДПР о снижении возраста голосования с 18 до 16 лет.