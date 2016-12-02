«Динамо» за долги отдаст ВТБ свою долю в проекте «ВТБ арена парк»

Председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что ФК «Динамо» продаст свою долю в проекте «ВТБ арена парк» государственному банку ВТБ. Обществу принадлежит 25% акций футбольного клуба, пишет «Интерфакс».

Проект предусматривает строительство около 500 тысяч кв. метров недвижимости: нового стадиона на 26319 мест, досугово-развлекательного комплекса с паркингом, и комплекса зданий, предназначенных для офисов, апартаментов и гостиница. Стоимость проекта ВТБ оценивал в 1,5 млрд долларов.

Стржалковский сообщил, что вырученная сумма пойдет на погашение долга клуба перед ВТБ. Однако сумму сделки и долга он назвать отказался.

В 2009 году ВТБ приобрел 74% ФК «Динамо». Одновременно было подписано соглашение о спонсировании клуба, в соответствии с которым ВТБ получил статус генерального спонсора ФК «Динамо».

В октябре 2013 года наблюдательный совет ВТБ заявил о необходимости снизить расходы банка на спонсорство.

В мае 2016 года ФК «Динамо» впервые за свою историю выбыл из премьер-лиги. После этого ВТБ вдвое сократил спонсорскую поддержку — до 2,25 млрд рублей. Клуб оказался на грани банкротства.