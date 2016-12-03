Минобороны России призвало Лондон «не мешать помогать» Алеппо

В Минобороны России отреагировали на слова пресс-секретаря британского премьера Терезы Мэй, заявившего, что Россия «препятствует поставкам гуманитарной помощи жителям осажденного [сирийского города] Алеппо, не соглашаясь на прекращение огня».

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, с 28 ноября сирийские войска освободили почти половину кварталов в восточной части Алеппо — оплота вооруженной оппозиции в Сирии, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что жители восточных кварталов ежедневно получают гуманитарную помощь, лекарства и теплые вещи от российского Центра примирения и правительства Сирии.

«Великобритания же за все годы войны в Сирии не выделила ни грамма муки, ни одной таблетки и ни одного одеяла для помощи мирным жителям. Поэтому если в правительстве Великобритании действительно хотят направить жителям восточных районов гумпомощь — все условия для этого есть, скажите где она сейчас застряла. Если же никакой британской гумпомощи для Алеппо нет, — не мешайте другим помогать», — призвал Конашенков.